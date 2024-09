Arsenal-PSG, escluso dai convocati Dembelé per motivi disciplinari

Secondo L’Equipe, Ousmane Dembelé non prenderà parte alla trasferta di Champions all’Emirates Stadium, contro l’Arsenal. A prendere la drastica decisione pare sia stato proprio Luis Enrique, che sempre secondo il quotidiano francese, avrebbe avuto un accesissimo diverbio col campione classe ’97 dopo la sfida col Rennes di venerdì scorso, vinta comunque dai parigini per 3 a 1. Il PSG potrebbe quindi fare a meno di uno dei suoi attaccanti di punta, che in questa stagione può già vantare 4 gol e 3 assist. Si avranno maggiori informazioni sul tema questo pomeriggio alle 17:45, orario in cui è indetta la conferenza stampa del tecnico spagnolo.

Foto: Instagram PSG