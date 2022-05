Arsenal, presentata la nuova maglia 2022/23: restano i consueti colori bianco e rosso

L’ Arsenal ha presentato la maglia per la nuova stagione 2022/2023. I Gunners per la nuova casacca, mantengono la consueta tradizione ovvero i colori bianco e rosso. Ogni divisa venduta porterà 5 sterline che saranno devolute in beneficenza alla fondazione Arsenal. A fare da testimonial c’è Martinelli che nel video su Twitter pubblicato dal club mostra la maglia numero undici.

The Arsenal x @adidasfootball 22/23 home kit ⚡️

Giving a little back to north London ❤️

£5 from every new home shirt you buy through Arsenal Direct goes to The Arsenal Foundation 🤝 pic.twitter.com/44FdWaF9a1

— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2022