Arsenal-Ozil, futuro tutto da scrivere. L’agente: “Trattativa con il Fenerbahce? Ora…”

Futuro tutto da scrivere per Mesut Ozil. Il fantasista tedesco è in scadenza nel 2021 con l’Arsenal, per il momento non sembrano esserci i margini per il rinnovo e nelle ultime settimane è stato accostato al Fenerbahce. Erkut Sogut, agente dello stesso Ozil, ne ha parlato così ai microfoni di BeIN Sport: “Ha un altro anno di contratto e per il momento non ci sono novità. Ora non posso parlare di una trattativa con il Fenerbahce perché non ho il diritto di farlo per ragioni di riservatezza. Ozil, a fine contratto, avrà 32 anni e qualche anno di carriera ancora davanti”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal