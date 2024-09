Arsenal, infortunio per Odegaard in Nazionale. Potrebbe saltare Tottenham e Atalanta

La settimana dell’Arsenal non è proprio iniziata nel migliore dei modi. Dopo il già appurato infortunio di Calafiori, i Gunners dovranno far fronte anche a quello di Martin Odegaard. Il centrocampista è uscito dal campo al ’67 in lacrime, durante la partita di ieri di Nations League tra Norvegia e Austria. Il medico della squadra scandinava, Ola Sand, ha inizialmente descritto l’infortunio come una “piccola distorsione alla caviglia”, ma le condizioni del capitano dei londinesi potrebbero essere più gravi del previsto. Si sottoporrà ora ad esami più approfonditi per delineare la gravità dell’infortunio, ma per il giocatore si prospetta un lungo stop, che coinvolgerà quasi sicuramente il derby contro il Tottenham. Probabilmente a rischio anche l’importante sfida in Champions con l’Atalanta.

Foto: Instagram Odegaard