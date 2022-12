Arsenal, nel 2023 verrà installata una statua di Wenger davanti allo stadio

L’Arsenal installerà una statua dell’ex allenatore dei Gunners, Arsene Wenger fuori dallo stadio Emirates. Lo riporta The Telegraph. Secondo il tabloid inglese, la scultura potrà essere installata nei pressi dello stadio già nel 2023. Si tratta di un omaggio per l’ultimo tecnico a vincere una Premier con i Gunners, nel 2004, con Gli Invincibili. I dirigenti del club desideravano da tempo celebrare in questo modo il manager francese, tuttavia, dopo aver lasciato la squadra nel 2018, Wenger si è rifiutato di assistere alle partite dei “gunners” e solo ieri si è recato per la prima volta allo stadio dopo 4 anni.

Foto: twitter Arsenal