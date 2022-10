Arsenal-Liverpool, il Var non inquadra il fuorigioco di Saka e gol assegnato a Martinelli

Scoppia il caso dopo il match tra Arsenal e Liverpool e che ha le fattezze come quello registratosi in Juventus-Salernitana. Domenica pomeriggio, infatti, la sfida era stata animata dopo nemmeno un minuto da un gol di Gabriel Martinelli. La rete, però, sarebbe stata da annullare a seguito di un fuorigioco di Boukayo Saka nello sviluppo dell’azione. Irregolarità non ravvisata poiché il giocatore si trovava fuori dall’inquadratura di tutte e cinque le telecamere utilizzate dal VAR. Un errore, questo, che poi si è rivelato fatale ai fini del risultato, con i gunners vittoriosi per 3-2.

Foto: twitter Arsenal