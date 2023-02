Arsenal-Brentford, il Var si perde il fuorigioco nell’azione dell’1-1: stesso errore di Juve-Salernitana

Dopo il caso di Juventus-Salernitana che ha creato numerose polemiche in Italia, un altro episodio analogo si è verificato ieri pomeriggio durante la sfida di Premier League tra Arsenal e Brentford, match terminato con il risultato di 1-1. Proprio la rete siglata dagli ospiti, che potrebbe avere un impatto notevole sulla corsa al titolo in Inghilterra, è stata viziata dalla posizione in offside di Norgaard nell’azione del gol del pareggio di Toney. Come riportato da Sky Sports UK, il Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organismo responsabile degli ufficiali di gara nel calcio professionistico inglese, questa mattina ha confermato che si è trattato di un “errore umano” che ha portato il VAR a non indagare a fondo sulla posizione di fuorigioco del giocatore del Brentford.

Lee Mason FORGOT to draw the offside lines on Ivan Toney's equaliser.

Christian Norgaard was offside in the build-up. Had the lines been drawn, the goal would have been disallowed.

Arsenal would be 8 points clear… 😬 pic.twitter.com/V5TYUzhpNO

— SPORTbible (@sportbible) February 12, 2023