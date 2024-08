Arsenal, Arteta fa rapinare i giocatori a cena da dei borseggiatori

The Athletic riporta un curioso episodio legato all’Arsenal: durante una cena con i suoi giocatori, l’allenatore Mikel Arteta ha assunto segretamente una squadra di borseggiatori professionisti, con il compito di andare in giro per i tavoli, rubando telefoni e portafogli all’ignaro gruppo di giocatori. L’idea -riporta The Athletic- era di insegnare alla squadra l’importanza di essere pronti, attenti e preparati in ogni momento per far fronte a qualsiasi tipo di imprevisto. Secondo quanto si legge, questo tipo di pensiero innovativo è tipico del manager cresciuto al fianco di Guardiola, che vede ogni occasione una potenziale opportunità di apprendimento e crescita, per sé stesso e per la squadra.

Foto: Twitter personale Arteta