Arsenal, ancora problemi in difesa: Ben White si opera

Non una stagione fortunatissima quella dell‘Arsenal. Dopo le molteplici indisponibilità difensive con cui Arteta e il suo staff sono costretti a fare i conti, arriva un’altra tegola per la retroguardia dei Gunners. Il terzino destro Ben White, dopo i svariati problemi che lo hanno costretto lontano dai campi negli ultimi mesi, ha deciso alla fine di intraprendere la strada dell’operazione. Un piccolo intervento chirurgico al ginocchio in artroscopia per alleviare il dolore articolare che da tempo lo affliggeva. Il difensore ha già iniziato le cure mediche del caso, ma non sono stati resi noti i tempi di recupero.

Foto: Instagram Ben White