Arsenal alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: gli ex Rosicky e Mertesacker in pole

Non un buon momento per l’Arsenal di Arteta. Due le sconfitte consecutive, una in campionato col Newcastle e una in Champions contro l’Inter. Il club londinese deve ritrovarsi anche dal punto di vista dirigenziale, dato che il talentuoso direttore sportivo Edu Gaspar, ha lasciato i Gunners per il Nottingham Forest. Secondo quanto appreso da Foot Mercato, i principali pretendenti al ruolo lasciato scoperto dal dirigente sono due ex giocatori del club: Tomas Rosicky (44 anni) e Per Mertesacker (40 anni). La dirigenza sembra essere più convinta della prima opzione, dato che con l’ex trequartista sono in corso dialoghi più approfonditi. Mertesacker resta un’alternativa validissima.

Foto: X Arsenal