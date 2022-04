Arrivato in Italia a causa della guerra, si allenerà con la Primavera della Salernitana: la storia di Smalko

La tragica guerra in atto nel suo Paese l’ha costretto a scappare. L’Italia l’ha accolto e, localizzando il merito, la Salernitana gli consentirà di continuare ad alimentare la sua passione per il calcio. Questa è la storia di Kostiantyn Smalko, giovane ucraino classe 2005. Questo il tweet del club campano: “Da oggi Kostiantyn Smalko, classe 2005, si allenerà con la formazione Primavera della Salernitana. Kostiantyn, che giocava in una squadra non molto distante da Kiev, è arrivato in Italia in seguito alla guerra“.

Foto: Twitter Salernitana