Dal Cile arrivano conferme: Arturo Vidal ha trovato l’accordo con il Flamengo e nei prossimi giorni lascerà l’Inter per annunciare il suo passaggio al club brasiliano.

Lo riporta lahora.cl, che conferma le intenzioni del giocatore e della società, di separarsi e riporta come il centrocampista si stia preparando al trasferimento in Brasile, visto come il colpo del mercato sudamericano.

Foto: Twitter Inter