Arrivabene: “Vlahovic ha solo bisogno di tempo. Ricordate il primo Ibra alla Juve?”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, analizzando anche il momento di Dusan Vlahovic.

Queste le sue parole: “Vlahovic non si discute. Ricordo ai tifosi juventini che Zlatan Ibrahimovic, nel primo anno in bianconero, veniva criticato poi nella stagione successiva è esploso. Si tratta solo di dargli tempo e fiducia e sono sicuro che Dusan ci farà vedere quello che vale, anche se secondo me l’ha già fatto”.

Poi sul possibile addio di Chiellini: “Giorgio merita grande rispetto, sicuramente starà pensando al suo futuro e quando prenderà la sua decisione noi saremo pronti a salutarlo con onore in un caso, o nell’altro a tenercelo stretto“.

Foto: Twitter Juve