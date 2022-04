Arrivabene: “Vlahovic? Grandissimo giocatore, ma alla Juventus le cose si fanno più difficili”

Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset poco prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra i bianconeri e la Fiorentina. Toccato il tema Vlahovic: “È un grandissimo giocatore. I gol fatti in campionato parlano da soli, ma nel momento in cui indossi questa maglia le cose si fanno più difficili. Ci ho parlato parecchio in questi mesi, è determinato e non si arrende mai. Riguardo al modulo, io faccio un altro lavoro. Se Dusan fosse scontento, per il carattere che ha lo manifesterebbe. Ha segnato la volta scorsa, continuerà a far bene perché ha carattere e classe“.

