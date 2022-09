Arrivabene torna sul fuorigioco di Bonucci: “Le immagini parlano chiaro. Gli arbitri ammettano l’errore”

Intervenuto ai microfoni di, Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha presentato la sfida contro il Benfica: “Tutte le partite di Champions sono importanti; se dai più importanza a una, ti può sviare. Mettiamo il caso che vinciamo questa e perdiamo le altre, cosa succederebbe?”. Infine, è tornato sulle polemiche dopo la Salernitana: “Voglio chiudere questa polemica. Ho letto le parole del presidente federale e non so cosa dire. Le immagini le abbiamo viste tutti, di fronte alle immagini non c’è da aggiungere nulla. Se un errore c’è stato, bisogna avere coraggio di ammetterlo”.

Foto: Twitter Juventus