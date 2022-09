Arrivabene risponde a un tifoso che chiede l’esonero di Allegri: “Lo paghi tu l’altro che arriva?”

Maurizio Arrivabene è stato il protagonista di un siparietto con un tifoso. Appena concluso il pranzo Uefa in vista della partita contro il Benfica, l’amministratore delegato della Juventus, tra un selfie e un autografo, è stato chiamato a rispondere in merito all’eventuale esonero di Massimiliano Allegri. Il dirigente ha replicato: “Lo paghi tu l’altro che arriva?”. Negli ultimi giorni, i sostenitori bianconeri hanno espresso la propria insoddisfazione relativa alla presenza in panchina del tecnico livornese: è finito in tendenza su Twitter l’hashtag #AllegriOut. E, dando un’occhiata a quest’ultimo episodio, il sentimento generale non è solamente condiviso, bensì destinato a durare.

Foto: Twitter Juventus