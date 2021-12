Arrivabene: “Rinnovi di Dybala e De Ligt? Oggi i calciatori sono più attaccati ai procuratori che alla maglia”

Maurizio Arrivabene, direttore generale della Juventus, ha parlato così a DAZN a pochi minuti dalla partita contro il Cagliari: “Non c’è mai una persona che lavora da sola, c’è una squadra che lavora insieme. Io non guardo il passato, guardo la situazione attuale. L’aumento di capitale c’è stato, stiamo lavorando sulla sostenibilità dei conti e sulla competitività della squadra. Tutte le situazioni sono difficili. Stasera abbiamo l’ultima partita prima della pausa di Natale e anche questa sarà una partita difficile, che comporta un alto grado di concentrazione e speriamo che possa fare bene”.

Dybala e de Ligt, si parla tanto del loro futuro.

“Io sono abituato a parlare molto chiaro. Al giorno d’oggi l’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in forma un pochino minore rispetto all’attaccamento che hanno per i procuratori. Dybala è il numero 10 della Juventus, de Ligt è un grandissimo difensore. Loro devono fare il loro lavoro, noi il nostro. Ma i rapporti sono sereni. E’ facile parlare di attaccamento alla maglia, ma poi bisogna dimostrarlo in campo. E noi vogliamo che lo dimostrino”. Foto: Twitter Juventus