Arrivabene: “L’affare Ronaldo ha portato benefici. Le critiche al mercato? Scelte oculate in nome della situazione finanziaria”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del mercato in conferenza stampa: “L’operazione Cristiano Ronaldo ha portato benefici, dal punto di vista sportivo e dell’immagine non solo per la Juventus, ma anche per il calcio italiano. La sua presenza ha garantito un asset importante a tutto il sistema. Con la sua partenza si aprono altri scenari, è partito un grandissimo campione e la domanda è quali sono gli effetti sulla squadra? In sua assenza, c’è chi segna comunque e dovrebbe segnare comunque, vedi Benzema al Real Madrid. La vera mancanza è la presa di responsabilità e su questo il mister sta lavorando, la squadra deve ricaricarsi questa responsabilità e lavorare di squadra. Sulle critiche al mercato, dico che ci si è dimenticato molto in fretta della situazione finanziaria: sono state fatte scelte oculate in estate e sarà così anche in futuro. Serve una crescita sostenibile, che vuol dire rendere i conti più efficienti e restare competitivi. Non è sempre facile questo bilanciamento ma è ciò che vogliamo fare, fermo restando che questo bilanciamento funziona dal momento in cui vinci”.

FOTO: Twitter Juventus