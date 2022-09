Arrivabene: “La Juventus è cresciuta. Vlahovic? Sempre meglio avere qualche cartuccia in tasca”

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, è intervenuto a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina: “Siamo sicuramente cresciuti, altrimenti non avremmo fatto certe operazioni di mercato. La partenza è stata un po’ a singhiozzo per tutti. Le scelte che vengono fatte oggi per quanto riguarda la formazione, compreso Vlahovic, sono corrette, visto che giocheremo contro il PSG in Champions. Dovremo avere grande rispetto della Fiorentina ma è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca”.

Foto: Twitter Juve