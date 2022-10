Arrivabene: “In Italia i processi si fanno prima sui media. Vogliamo essere rispettati”

Maurizio Arrivabene è stato intervistato da Mediaset a pochi minuti da Benfica-Juve. “In Italia spesso funziona così: i processi vengono fatto prima sui media e poi nelle sedi adeguate. Già in un’altra occasione ho detto che rispettiamo tutti ma che vogliamo essere rispettati. La partita di stasera? Non abbiamo fatto tre ore di aereo per scherzare, siamo qui per vincere”.

Foto: Twitter Juventus