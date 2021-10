Arrivabene: “Essere a San Siro è un’emozione. Inter-Juve è sempre speciale”

L’ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida tra Inter e Juventus.

Queste le sue parole: “Tra San Siro, la Scala del calcio, e la F1 sono due cose diverse. Ma sempre una grande emozione. La mentalità vincente? Questa società la conosco da tempo e, come sempre, bisogna scindere la passione e una gestione più manageriale. E non trascurerei la voglia e la determinazione di vincere. Cosa significa per me questa sfida? Innanzi tutto è un privilegio essere qui. Quando si guarda al futuro ci sono sempre problemi, ma si deve guardare avanti e non mollare. Su San Siro, ripeto: l’emozione c’è, ma poi il campo è sempre verde e le porte sono le stesse ovunque. Bisogna non prendere gol e farne. Inter-Juve è sempre speciale”.