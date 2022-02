Arrivabene: “Dybala? I rinnovi si fanno in due. A fine mese ne parleremo. Il quarto posto è fondamentale”

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Villarreal-Juve.

Queste le sue parole: “La Juve in Champions si trasforma ma guardando avanti e cercando di rispettare gli obiettivi che ci siamo preposti. Che sono semplici e difficili. Abbiamo sempre detto che per assicurarci l’anno prossimo in Champions è importante almeno il quarto posto in campionato oppure vincerla”.

Sugli obiettivi europei: “Innanzitutto dobbiamo assicuraci la partita qua a Villarreal. Sono una squadra compatta, il pubblico è caldo. Innanzitutto dobbiamo pensare a questa partita. Poi, partita dopo partita, non mollare mai e andare avanti. Porsi degli obiettivi precisi in questo momento è difficile. Gli obiettivi della società sono garantirsi almeno un quarto posto in campionato e poi assicurarsi la Champions”.

Sul rinnovo di Dybala: “Lo abbiamo detto. A fine febbraio ci saremmo occupati dei rinnovi. E’ un peccato che Dybala non sia con noi stasera, purtroppo ha avuto un infortunio. Detto ciò, guardiamo avanti e insieme a Dybala dovremo discutere degli altri rinnovi. Lo faremo, con i tempi corretti e con uno sguardo al futuro”.

C’è ottimismo?: “I rinnovi si fanno in due. Se c’è ottimismo da una parte può esserci pessimismo dall’altra e viceversa. Il contratto è una trattativa e come ogni trattativa ognuno cerca di raggiungere l’obiettivo che si è preposto prima di sedersi al tavolo”.

Foto: Twitter Juve