Arrivabene: “Dybala? Ho detto già che ne parleremo a febbraio. Martial? A quelle cifre lì non si fa”

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato a Mediaset nel prepartita del match contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Mi aspetto che si vinca e si passi il turno, anche se non di fronte ad un grande pubblico visto le riduzioni per il Covid”.

L’amico di Dybala: “Io in quel momento esultavo, perchè avevo visto una grande azione della Juventus, il bel gol di Paulo. Poi mi è stato detto dopo di quello sguardo, ma non c’ho fatto caso lì per lì. Il rinnovo? Io sono andato al sodo in una recente intervista dicendo che ne avremmo parlato a febbraio. Ci sono anche altri rinnovi su cui lavorare e che sono Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio e quindi è giusto parlare non solo di Dybala”.

Inserimento di altre squadre per l’argentino: “Non penso, sono giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto legati alla Juventus, ci siamo parlati e con calma faremo quello che dovremo fare”.

Su Martial: “A quelle cifre lì non si fa. Per certe cifre non se ne parla, non aspettiamo nulla”.

Foto: Twitter Juve