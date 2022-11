Arrivabene: “Dobbiamo mettercela tutta, è importante continuare a giocare in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha così parlato prima del match contro il Paris Saint–Germain: “Se dicessi che siamo contenti, direi una bugia. Non qualificarsi per gli ottavi di Champions è una cosa non piacevole però oggi siamo qua a giocarcela col PSG e a guardare all’Europa, che non sarà quella della Champions. Bisogna mettercela tutta, è importante continuare a giocare in Europa. Per quanto riguarda gli altri aspetti è ovvio che c’è anche quello economico da tenere in considerazione. Continuare a farsi vedere in Europa è molto importante“.

Poi ha proseguito il suo intervento parlando dei tanti infortuni che hanno colpito i bianconeri in questo avvio di stagione: “Credo che il centro sportivo c’entri poco. E’ ovvio che come società stiamo prendendo seriamente la cosa. Poco tempo fa ha raggiunto il team l’head of performance della squadra in maniera tale che, attraverso le analisi che farà, si riuscirà a capire dov’è il problema. Capito il problema si deve trovare anche una soluzione. Colpa della tournée in America? Non penso sia quello. Ormai quasi tutte le squadre di un certo livello fanno tornei estivi. Il Barcellona a fine campionato ha giocato in Australia. Credo che questo abbia poco a che fare con la preparazione della squadra. Non sono un esperto ma non credo sia questo il motivo”.

Foto: Twitter Juventus