Arrivabene conferma: “Paredes? Sì, stiamo parlando”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del calciomercato dei bianconeri a meno di una settimana dal gong finale. Intervenuto ai microfoni di Dazn, ha spiegato: “Noi saremmo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare. E poi, riguardo alle entrate, il sipario è aperto. Stiamo parlando con diversi giocatori. Ci siamo per Paredes? Stiamo parlando. Ma è molto importante realizzare le uscite”. Per l’arrivo del centrocampista argentino del PSG alla Juve, ormai, siamo in pieno count-down.

Foto: Twitter Juventus