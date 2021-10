Arrivabene: “Con un forte spirito di squadra si può superare qualsiasi ostacolo”

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima del match contro lo Zenit San Pietroburgo:

La Juve è diventata bella?

“Piano piano lo sta diventando. Ma non è una questione di bello o brutto. La questione è di quanto sei determinato. Nel momento in cui sei determinato per raggiungere gli obiettivi, nel momento in cui lo spirito di squadra è forte puoi superare qualsiasi ostacolo”.

Foto: Twitter Juventus