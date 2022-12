Arrivabene chiarisce: “Dybala chiedeva troppo per il club”

Ancora in corso l’assemblea degli azionisti della Juventus, stavolta è stato Maurizio Arrivabene a fare il punto sulla questione tecnico-economica. Queste le sue parole: “Le condizioni chieste da Dybala erano onorose e impegnavano il club a livello pluriennale. Di Maria ha dimostrato il suo valore nell’ultimo Mondiale, l’abbiamo preso per un anno in cui doveva rappresentare e fare da mentore ai giovani che sono entrati. Parlo di Fagioli, parlo di Miretti, che dovevano ispirarsi ad un campione come Di Maria”.

Su altri progetti ha invece dichiarato: “Riguardo il Summer Tour, danno esposizione alla squadra a livello globale. La partecipazione ad eventi che danno visibilità a livello internazionale è più che positiva. Riguardo agli eSports, la Juve parteciperà alla eSerie A, squadra in collaborazione con Dsyre, con escursioni nel mondo della moda e del design”.

foto: profilo Twitter ufficiale Juventus