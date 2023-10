Arriva la prima gioia di Bonucci con l’Union Berlino: a segno contro il Dortmund

Arriva la prima gioia di Leonardo Bonucci con la maglia dell’Union Berlino. Minuto 31′ della sfida in casa del Borussia Dortmund, dal dischetto si presenta il difensore italiano che trasforma dagli undici metri e porta in vantaggio il club di Berlin. Momentaneo 2-1 dopo che, in avvio di gara, il Borussia era passato in vantaggio con Fullkrug al 7′, mentre gli ospiti avevano risposto al 9′ con Gosens. Per Bonucci si tratta del primo gol in Bundesliga in 5 presenze complessive da quando si è trasferito in Germania.

foto: Instagram Union Berlino