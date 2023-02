ARRIBAS, UN GOL NELLA STORIA

Sergio Arribas, giovane attaccante del Real Madrid, è entrato nella storia del Mondiale per club per aver impiegato solamente 28 secondi dal suo ingresso in campo per trovare il gol. Si tratta di un gol utile più che altro per le statistiche, quello del definitivo 4-1 del Real agli egiziani dell’Al Ahly nella semifinale del torneo. Ma le statistiche sono state tutte riscritte dopo questa rete. Battuto il record di Gareth Bale che nel 2017 impiegò 47 secondi per segnare all’Al-Jazira. Record che quindi resta in famiglia, quella del Real, ma che cambia di protagonista. Arribas, 21 anni, in questa stagione ha giocato con la squadra B, il Real Madrid Castilla, di cui è la stella, il numero 10, e ha segnato 9 reti e fornito 7 assist in 22 partite. Con la prima squadra in questa stagione per lui solo 10 minuti in Copa del Rey, prima dell’apparizione di ieri nel Mondiale per club, dove ha realizzato un gol storico.

Nato a Madrid il 30 settembre 2001, Arribas entra a far parte del settore giovanile del Real Madrid nel 2012, dopo aver iniziato nelle accademie del CDE Benito Pérez Galdós e Leganés. Nella stagione 2019-2020 è uno dei protagonisti della formazione under-20 che trionfa in UEFA Youth League, realizzando due assist nella finale vinta per 3-2 contro il Benfica; dopo la vittoria della competizione viene promosso nel Real Madrid Castilla, quadra B del Real che gioca in terza divisione.

Con il Castilla dimostra subito numeri straordinari, come detto, è la stella della squadra B, dimostra qualità importanti.

Il 20 settembre 2020 riceva la prima convocazione in prima squadra in vista della prima giornata di campionato contro la Real Sociedad; inizialmente in panchina, subentra nei minuti di recupero a Vinícius Júnior facendo così il suo esordio fra i professionisti. Il 9 dicembre seguente debutta in Champions League nell’incontro della fase a gironi vinto 2-0 contro il Borussia M’gladbach.

Tra i big, però, non riesce a trovare il primo gol in carriera, gol che arriva appunto nella semifinale del Mondiale del club, che abbiamo appena citato.

Nella terza serie spagnola, con il Castilla, oltre ai gol di quest’anno, vanno ricordati i 15 gol e 9 assist della scorsa stagione. Il ragazzo, insomma, è pronto magari a un salto più importante in carriera, maggari non subito con il Real Madrid, ma con un prestito, in quelche squadra della Liga che possa farlo crescere ulteriormente.

Arribas è un giocatore polivalente, può fare la prima punta, anche se nasce come esterno offensivo. Bravo sia a destra che a sinistra. Può essere anche utilizzato come trequartista o come esterno puro in fascia.

Ancora non è riuscito a fare presenze con le giovanili della Nazionale spagnola, un obiettivo che intende raggiungere e chissà che magari la rete in Coppa del Mondo del club, non possa far sì che Arribas possa riragliarsi maggiore spazio non solo in prima squadra ma anche con la Nazional.

Foto: Instagram personale