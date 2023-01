Arrestato Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano: l’accusa è stupro di gruppo

Mattia Lucarelli, figlio dell’ex allenatore della Ternana Cristiano, è stato arrestato. Il giovane calciatore del Follonica è stato accusato di violenza di gruppo, la Procura di Milano ha dunque ricostruito la vicenda che ha coinvolto il figlio dell’ex attaccante e una studentessa americana. Quest’ultima avrebbe accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi dopo una serata in discoteca, il fatto sarebbe dunque avvenuta in un appartamento dove la giovane è stata portata. La violenza è stata commessa anche da Mattia Lucarelli ed un 22enne, attualmente colpiti da un provvedimento di custodia cautelare concordato con la squadra Mobile della questura di Livorno.

Foto: Instagram Mattia Lucarelli