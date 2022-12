Arrestato il suocero di David Alaba. Stava progettando un “golpe” politico in Germania

Frank Heppner, suocero del giocatore del Real Madrid, David Alaba, nelle ultime ore è stato arrestato mentre organizzava un colpo di Stato armato insieme all’associazione terroristica “Cittadini del Reich”.

Heppner è un rinomato chef stellato, padre della compagna del nazionale austriaco, e l’obiettivo del gruppo era quello di rovesciare lo Stato federale per restaurare il Reich, ossia l’Impero, sul suolo tedesco. Anche lui, come riporta la Bild, risulta a sorpresa fra le 25 persone arrestate in una maxi-retata della polizia.

Foto: twitter personale