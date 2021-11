Arrestato il nonno di Scamacca: entra in un bar e minaccia una persona con un coltello

Brutte notizie per Gianluca Scamacca. Nel quartiere di Fidene, nella periferia di Roma, è stato arrestato Sandro Scamacca, nonno dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Il 66enne è entrato in un bar armato di coltello e ha minacciato di morte un cliente, puntandogli la lama a pochi centimetri dalla gola. Come riporta Il Messaggero, era in stato di ebrezza o palesemente alterato. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo per minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Foto: Twitter Vivo Azzurro