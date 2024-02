Aronica confessa: “Potevo far parte dello staff di Mazzarri a Napoli. Ecco perché la trattativa non si è chiusa”

Salvatore Aronica, ex difensore di Serie A e oggi allenatore, ha svelato un curioso retroscena ai microfoni di TvPlay. Secondo quanto riferito dallo stesso ex centrale del Napoli, Walter Mazzarri lo avrebbe contattato per far parte del suo staff al momento dell’insediamento lo scorso novembre sulla panchina azzurra al posto dell’esonerato Rudi Garcia:

“Ho un ottimo rapporto con il mister, mi ha allenato per 7 anni… Qualche mese fa quando lui è tornato sulla panchina del Napoli, sono stato contattato per entrare a far parte del suo staff“. Come mai poi però ha deciso di non intraprendere questo percorso insieme a lui? “La trattativa, poi, non si è chiusa, ma non per volere di Mazzarri, sono sorte altre problematiche. Penso che lui ce la stia mettendo tutta per riuscire a risollevare questo Napoli, in una stagione balorda.”

Foto: Twitter SSCNapoli