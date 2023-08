Arnautovic: “Tredici anni fa ero una testa calda, ora è tutto diverso. Sono qui per aiutare la squadra e vincere”

Marko Arnautovic è un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno dopo 13 anni, è il momento della prima intervista ufficiale a Inter TV: “Sono contento e felicissimo: per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. Quando ero qui tredici anni fa sono stato più tifoso che giocatore, però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere. Quanto sono cresciuto rispetto tredici anni fa? Tanto, perché quel ragazzo era una testa calda e non pensava tanto al calcio. Adesso è tutto diverso, ho una famiglia e sono più calmo. Sono cresciuto nell’età e nel carattere: spero che vada tutto nel migliore dei modi”.

Poi ha proseguito: “Sì, penso di avere tecnica, ma sono anche forte fisicamente. Ad ogni modo io sono venuto qui per segnare gol: so molto bene come si fa”. ono venuto qui per vincere: all’Inter si deve vincere. Voglio portare un trofeo: sono contentissimo di essere tornato”.

Infine: “Ho già chiesto di allenarmi subito e trovare i miei compagni: finalmente sabato inizia il campionato, proveremo a vincere fin da subito”.

Foto: Instagram Inter