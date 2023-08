Arnautovic sul ritorno a San Siro: “Grande emozione. Appena sono entrato, ho avuto un brivido”

Marko Arnautovic ha cominciato ufficialmente contro il Monza, alla prima di campioanto, la sua seconda avventura all’Inter. Intervistato oggi dal portale austriaco Sport ORF, l’attaccante ha raccontato le emozioni provate all’ingresso in campo a San Siro. Queste le sue dichiarazioni nello specifico: “Voglio essere in campo il più spesso possibile, e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione”.

Infine, sulle sensazioni provate al momento dell’esordio stagionale a San Siro: “Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all’Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido”.

Foto: Instagram Arnautovic