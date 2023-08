Arnautovic sui social: “Non ho parole per esprimere la felicità di indossare di nuovo la maglia dell’Inter”

Marko Arnautovic è nuovamente un giocatore dell’Inter. Per il centravanti austriaco si tratta di un ritorno in nerazzurro dopo aver già vestito la maglia del Biscione ben tredici anni fa, proprio nella stagione del Triplete. Attraverso i social, l’attaccante austriaco ha espresso tutta la sua felicità per essere tornato a vestire la maglia dell’Inter, a chiusura di un cerchio: “Non ho parole per esprimere la felicità di poter vestire di nuovo questa maglia non vedo l’ora di poter iniziare a giocare per la mia nuova squadra. Forza Inter”.

Foto: Instagram Inter