Arnautovic squilla, ma Nicola azzecca i cambi: 1-1 tra Salernitana e Bologna

Pari e patta all’Arechi tra Salernitana e Bologna, con l’1-1 finale che soddisfa più i felsinei. Una gara molto divertente, che però non ha visto vincitori.

Nel primo tempo sono partiti meglio i padroni di casa, con Ederson vicino al vantaggio. Alla mezzora l’arbitro ha fischiato un rigore per la Salernitana, ma il VAR ha corretto il signor Ayroldi. Sul finire di tempo il vantaggio del Bologna, con Arnautovic a spedire in rete un cross di Hickey.

Nella ripresa partita meno spettacolare, ma molto agonistica. Nicola indovina i cambi, con Mousset e Perotti (appena entrati) a confezionare il gol del pari di Zortea al 73′ (anche lui appena gettato nella mischia). Al 90′ chance per Sansone, il cui tiro colpisce l’incrocio dei pali. Non succede più nulla, con la gara che termina col segno x.

