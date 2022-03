Arnautovic spinge l’Austria: “Voglio andare al Mondiale a tutti i costi”

Marko Arnautovic, attaccante della nazionale austriaca, sarà impegnato nei playoff per il Mondiale in Qatar contro il Galles. Il centravanti del Bologna ha parlato al sito ufficiale della Federazione dell’Austria: “Dobbiamo dare tutto per vincere questa partita. Voglio andare al Mondiale a tutti i costi. Possiamo farcela e sento di poter aiutare la squadra, voglio vincere in Galles. Non mi sento un leader, ma forse come un fratello maggiore che vuole portare tutti con sé. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari, lo stadio sarà pieno e anche loro vorranno vincere”.

FOTO: Twitter Austria