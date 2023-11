Arnautovic: “Sono state settimane difficili, ma ora sto bene. Ho grande voglia di aiutare la squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti dell’Inter, Marko Arnautovic, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Salisburgo: “Sto bene. Sono state sei settimane, un periodo difficile per me, non solo fisicamente ma anche mentalmente perché non sono abituato a questa situazione. Però adesso sono ritornato e ho grande voglia: cerco di aiutare la squadra”.

Poi ha proseguito parlando delle gerarchi: “Questa è una domanda per l’allenatore, non per me…. Se l’allenatore mi mette in campo, faccio del mio meglio per aiutare la squadra. Noi davanti abbiamo un attacco molto forte: giocherà chi se lo merita. Ma questa è una domanda per l’allenatore, non per me”.

Foto: Instagram Inter