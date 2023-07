Arnautovic: “Sono felice di essere un giocatore del Bologna. Motta? Un rapporto perfetto”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro del Bologna, Marko Arnautovic ha così parlato del suo futuro: “Non parlo di mercato: c’è mio fratello che si occupa di queste cose. Io devo solo pensare a lavorare sul campo ed è quello che sto facendo. Il domani? Il calcio è strano e non sai mai quello che può succedere domani, così come nella vita. Ma io sto qua e sono felice di essere qua: non ho mai parlato con nessuno e sono felice di essere un giocatore del Bologna”.

Poi ha proseguito parlando della sua condizione fisica: “Sto bene. In nazionale avevo detto di sentire dolore al piede, ed era vero, ma speravo che la cosa finisse lì. Invece per tre settimane sempre la solita musica sul mio infortunio… La verità è che ho approfittato delle vacanze per fare terapie col mio fisioterapista in Serbia e adesso sto bene”. E sul rapporto con Thiago Motta: “Rispondo con le parole sue: tante cose sono state dette ma venivano da fuori. Io sto bene col mister. Lui mi parla, come parla con tutti. Non andiamo al ristorante assieme, ma quello non lo fa con nessuno dei miei compagni. Quando siamo sul campo stiamo bene: un rapporto perfetto. Lui dice sempre che gli attaccanti devono stare larghi così i centrocampisti hanno spazio, anche se per me è strano. Io imparo qualcosa tutti i giorni anche a 34 anni e questo fa piacere al mister”.

Infine, un pensiero su Mihajlovic: “Sinisa per me è famiglia, come mio padre e mia madre. Una persona speciale, di cui ho parlato tanto nelle mie vacanze in Serbia, rispondendo alle domande delle tante persone che mi chiedevano di lui”.

