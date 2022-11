Arnautovic: “Non mi interessa quello che dice la gente, io gioco per la squadra”

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 2-0 ottenuto contro il Sassuolo: “Volevamo vincere per i nostri tifosi, abbiamo giocato bene e ce l’abbiamo fatta. Non potevamo chiudere prima della sosta con quella brutta sconfitta”. Poi ha proseguito: “Non mi interessa quello che dice la gente, io gioco per la squadra, l’importante è vincere. Thiago Motta ovviamente ha cambiato la squadra, cerchiamo di seguirlo. Siamo davvero felici con il mister. Cosa mi ha detto Thiago Motta al momento del cambio? Mi ha detto che questo è il vero Arnautovic”.

Foto: Twitter Bologna