Arnautovic: “Mi ha impressionato l’Atalanta. Quando smetterò di giocare non farò l’allenatore”

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Il nostro obiettivo è quello di stare a sinistra in classifica. Mi ha impressionato l’Atalanta, ogni anno impressiona. Non sono quel ragazzo che sta attaccato alla televisione a vedere tutte le partite, ho una famiglia e quando non sono in campo sto con loro”.

Su Bonucci e Chiellini: “Mi hanno chiesto se fossi preoccupato di incontrare Bonucci prima di Austria – Italia, ma non ho paura di nessuno. Bonucci e Chiellini sono entrambi difensori molto forti, ma loro giocano con la Juve mentre io col Bologna quindi spero di metterli in difficoltà e di vincere”.

Sul suo futuro: “Non voglio fare l’allenatore… Sono un giocatore. Quando smetterò dirò addio al calcio”. Foto: Twitter Bologna