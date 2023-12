Arnautovic inventa per Barella: 2-0 Inter, più quattro sulla Juve. Espulso Banda. Il Cagliari resta in dieci e paga: 2-0 Verona con Ngonge e Djuric

Si sono concluse le gare delle 18:00 in Serie A. La capolista Inter non sbaglia: Lecce piegato 2-0 a San Siro con le reti di Bisseck nel primo tempo e di Barella nella ripresa. I nerazzurri ristabiliscono le distanze sulla Juventus (+4 sui bianconeri). Nell’altro match, successo prezioso per il Verona nella sfida salvezza del “Bentegodi” contro il Cagliari: 2-0 con le firme di Ngonge e Djuric. Sardi ridotti in dieci per l’espulsione di Makoumbou. Hellas a quota 14, scavalcato il Cagliari.

Foto: Twitter Inter