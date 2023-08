Arnautovic-Inter, arrivo fissato per domani. E gli agenti di Carlos Augusto sono in sede

Marko Arnautovic ha fissato per domani il suo arrivo a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, tutto questo salvo variazioni di programma che al momento non sono previste. Operazione da 8 milioni più 1 o 2 di bonus. Ma non sarà l’unico arrivo. In questi minuti gli agenti di Carlos Augusto sono in sede per fissare gli ultimi dettagli per il trasferimento in nerazzurro dell’esterno brasiliano.

Foto: Twitter Bologna