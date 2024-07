Arnautovic: “Il nostro viaggio è finito, ma questa sconfitta non ci definirà. Torneremo più forti”

Qualche giorno di silenzio per l’amara eliminazione della sua Austria agli ottavi di finale degli Europei contro la Turchia, dopo la mole incredibile di occasioni avute nel confronto con la squadra di Vincenzo Montella. Ma ora Marko Arnautovic torna a parlare. Il messaggio trasmesso da Arnautovic. “Questo viaggio finisce qui, ma i nostri sogni e il nostro orgoglio rimangono intatti. All’inizio dei campionati europei avevamo un solo obiettivo: rendere orgogliosa l’Austria. Ogni goccia di sudore, ogni duro allenamento e ogni momento in campo erano per voi: i nostri incredibili fan. Siete stati il nostro dodicesimo uomo, sia negli stadi che davanti agli schermi di casa. La vostra passione e il vostro supporto ci hanno guidato, ogni minuto, ogni partita.

Un enorme grazie allo staff che ha sempre creduto in noi – ha proseguito l’interista – e ci ha motivati a crescere oltre noi stessi. Ci ha dimostrato che nulla è impossibile quando siamo uniti come una squadra. Per i miei colleghi giocatori, siete diventati fratelli per me, non solo compagni di squadra. Insieme abbiamo combattuto, sofferto e esultato. Quei ricordi rimarranno nei nostri cuori per sempre. Questa sconfitta fa male, ma non ci definirà. Torneremo più forti. Per te. Per noi. Per l’Austria. Ancora e ancora, ancora e ancora Austria!”, la chiosa.

Foto: Instagram Arnautovic