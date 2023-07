Arnautovic: “Il mio piede sta bene. Basta falsità. Sono pronto a cominciare la stagione”

Marko Arnautovic, con una stories Instagram, parla della sua condizione fisica, del suo piede e di un possibile infortunio. L’attaccante austriaco del Bologna ha parlato di fake news e che invece si sente bene, di non avere infortuni e che è pronto a cominciare la stagione.

Queste le sue parole: “Basta fake news e fallsità su di me. Non ho infortuni e il mio piede sta bene! Sono pronto per preparare la nuova stagione”.

Foto: twitter Bologna