Arnautovic: “I leader sono altri, mai parlato nello spogliatoio. Solo in campo con i piedi”

Durante l’intervista concessa a SportWeek, l’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, ha parlato del suo rapporto nello spogliatoio rossoblu e se si sente leader del gruppo: “Scherzo molto. Ma io mi vedo come gli altri. I leader sono altri: De Silvestri, Soriano, Medel…Lascio parlare loro. Nella mia carriera non ho mai parlato nello spogliatoio. Io parlo in campo. Con i piedi”.

