Arnautovic e un’estate sulle montagne russe. Il primo fu Maldini, poi…

Marko Arnautovic sta vivendo la solita estate movimentata. Se Paolo Maldini fosse rimasto al Milan, al 98%sarebbe stato rossonero. C’erano già gli accordi e in quella fase del mercato il Bologna lo aveva quasi liberato, anche in virtù dei rapporti difficili con Motta. Poi un buon ritiro, chiarimenti e lavoro, al centro del progetto. Ma adesso torna il mercato, con i sondaggi della Roma e con il tentativo dell’Inter (raccontato stamattina dal “Resto del Carlino”) che hanno riaperto la querelle. Per il Bologna è incedibile, certo, anche perché quasi a metà agosto sarebbe complicato sostituirlo. Ma Arnautovic sente di poter alzare l’asticella e non saranno giorni semplicissimi. Una cosa va aggiunta: l’allenatore cerca rinforzi, ha due pilastri in scadenza (Orsolini e Dominguez), l’eventuale e prolungato enigma Arnautovic non aiuterebbe molto.

Foto: Twitter Bologna