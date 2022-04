Arnautovic e un rendimento già super. Un terzo dei gol del Bologna arrivano dall’austriaco

Dopo 33 giornate di campionato si può già trarre un primo bilancio in casa Bologna: l’acquisto estivo di Marko Arnautovic è promosso con lode. L’austriaco fin qui ha segnato in 29 gare 12 gol, un terzo del dato complessivo delle reti dei felsinei. Numeri importanti e che sottolineano come l’ex Inter e West Ham sia imprescindibile nell’economia del gioco della squadra di Sinisa Mihajlovic. Reti spesso decisive e pesanti, come quella di ieri all’Allianz Stadium contro una difesa che nelle ultime settimane si è dimostrata ermetica. Arnautovic ha anche eguagliato il record di gol in una sola stagione risalente al campionato in Olanda al Twente. A 32 anni (33 martedì) il periodo più felice e soddisfacente della sua carriera.

FOTO: Sito Bologna