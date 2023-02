Arnautovic e il famoso Bologna-Inter: “Non faccio regali in campo, io voglio vincere sempre”

Marko Arnautovic, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, è tornato a parlare della sfida dello scorso campionato contro l’Inter, vinta 2-1 dai rossoblù dopo l’errore di Radu. Una partita che ha permesso al Milan di superare i nerazzurri in classifica e lanciarsi fino alla vittoria finale dello scudetto: “Dopo l’1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici”.

Foto: sito ufficiale Bologna